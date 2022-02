Moeskroen komt met de schrik vrij tegen hekkensluiter Virton

Het huidige stormweer deed deze avond ook in Moeskroen zijn duit in het zakje. De wedstrijd werd namelijk met een kwartier uitgesteld nadat de brandweer eerst enkele loszittende reclamepanelen had verwijderd.



Hoe heldhaftig de actie was naast het veld, zo inspiratieloos was ze op het veld. Moeskroen monopoliseerde dan wel de bal, maar in echt gevaarlijke kansen resulteerde dat niet.



Ook na de rust bleven beide ploegen in hetzelfde bedje ziek, tot de wedstrijd 20 minuten voor tijd helemaal ontplofte. Doue sneed door het hart van de Moeskroen-defensie en zette de 0-1 op het bord.



Lang konden de bezoekers echter niet genieten van die voorsprong, want op 10 minuten tijd draaide Moeskroen de scheve situatie nog helemaal om.

Eerst trof Duplus raak vanop een afvallende bal, waarna Tainmont de 2-1-eindstand met een lage schuiver staalhard tegen de netten schoot.