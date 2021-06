EK kort: Chilwell en Mount opnieuw in Engelse selectie, al 300 Finse fans positief

21:03

21 uur 03. Eurocommissaris: "Risico om halve finales en finale te organiseren op Wembley". De UEFA moet goed afwegen of het een goed idee is om de halve finales en de finale van het Ek voetbal te organiseren in het Wembley-stadion in Londen, net nu in Engeland de bewegingsvrijheid van de inwoners weer ingeperkt wordt door de coronapandemie. Dat zei een van de ondervoorzitters van de Europese Commissie vandaag. "Het is geen beslissing die de Commissie zal nemen. Ze komt toe aan UEFA. Maar ik wil mijn twijfels uiten over de mogelijkheid om de halve finales en de finale van het EK te organiseren op Wembley, in een vol stadion, terwijl Groot-Brittannië de verplaatsingen van zijn burgers naar de EU inperkt", aldus Margaritis Schinas, de Griekse ondervoorzitter van de Europese Commissie. "Ik denk dat de UEFA er goed aan zou doen om de beslissing zorgvuldig te analyseren. Het is geen onschuldige beslissing. Ze moet welbewust genomen worden." .