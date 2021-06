Alvaro Morata legt criticasters het zwijgen op: "Voor vrouw en kinderen"

Morata kreeg het de voorbije dagen zwaar te verduren in Spanje, vandaag antwoordde de spits van Juventus op het veld.

"Ik heb dingen meegemaakt die ik absoluut niet leuk vind, maar het grootste deel van Spanje staat aan mijn zijde. Dit doelpunt was voor mijn vrouw, mijn kinderen en alle andere mensen die mij steunen. Je moet eerst lijden om zulke momenten te kunnen beleven."

"Ik ben doodop. Het was een heel zware wedstrijd. Nu moeten we goed herstellen, want we moeten door. We hebben laten zien dat we een geweldig team zijn. Het was zwaarbevochten, maar dit was het zeker waard. We verdienden het. De groep is hecht en blijft alles geven."