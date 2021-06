Spanje klopt Kroatië na spektakelstuk, verguisde Morata zorgt voor bevrijding

Barcelona-middenvelder Sergio Busquets werd door UEFA verkozen tot Man van de Match. "We hebben afgezien, maar verdienen deze overwinning", zei de Spaanse aanvoerder na afloop.

"We hadden veel pech bij het openingsdoelpunt van Kroatië. Unai (Simon, red.) kon daar niets aan doen. Voordien hadden we zelf al verschillende kansen de nek omgewrongen. Maar we zijn blijven drukken en vlak voor rust konden we gelijkmaken."

"Na de pauze vergrootten we onze voorsprong. Jammer genoeg komt Kroatië in het slot weer terug. In de verlengingen hebben we nog een keer karakter getoond. Ik denk dat we gedurende het merendeel van de partij de beste ploeg waren."

"We zijn heel blij door te stoten naar de kwartfinales. Het was een zeer fysieke match. Ik heb spierpijn, maar verder is alles goed. We hebben nu enkele dagen om te recupereren. Het gevoel zit goed. Dit is een ploeg die hard werkt, zich altijd goed zal voorbereiden op matchen en vertrouwen heeft. We groeien in dit toernooi. Dat zie je in de laatste matchen."