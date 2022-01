Lierse viert eerste zege sinds oktober, Lommel zet zijn negatieve reeks voort

Met Lommel en Lierse stonden twee clubs in crisis tegenover elkaar. Lommel had in de competitie voor het laatste gewonnen op 17 oktober, Lierse op 30 oktober. Wie zou er een einde maken aan die dramatische reeks?

Lierse, zo werd al snel duidelijk. Lommel had wel de bal, maar Lierse de kansen. Een fraaie trap van de linker van Nils Schouterden maakte dat duidelijk.

Hakim Abdallah dacht in de 2e helft dat hij de 0-2 had gemaakt en juichte zelfs al toen zijn trap via de lat flirtte met de achterlijn. Maar de bal was duidelijk voor de lijn gebotst.

Lommel zou in het slot alsnog gelijk maken, maar de lijnrechter had goed gezien dat er sprake was van buitenspel. Terwijl Lierse wegkomt van de onderste regionen, kan Lommel dit weekend mogelijk naar de laatste plaats zakken, als Virton wint bij Deinze.