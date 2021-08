Deinze en Lierse Kempenzonen verdelen de koek na aangename pot voetbal

Deinze begon het best aan de partij en na 20 minuten spelen, verzilverde de thuisploeg zijn dominantie. De Belder bewaarde het overzicht en vond Staelens aan de tweede paal. De middenvelder bleef kalm en klopte De Smet met een lage schuiver.



Het antwoord van Lierse Kempenzonen liet niet lang op zich wachten. Een knappe rush van Limbombe eindigde bij Yagan, die beheerst in de stuit afwerkte. Een counter uit het boekje van de bezoekers.



In een aangename 2e helft kregen beide ploegen voldoende kansen om te scoren, maar bij Deinze konden ze hun schoten maar niet kadreren. Challouk zocht de korte hoek, maar vond de reclamepanelen. De Belder kopte dan weer nipt naast.



Ook Lierse Kempenzonen liet zich niet onbetuigd en kwam nog dicht bij de overwinning. Maar de harde knal van Limbombe spatte uiteen op de lat.



Deinze en Lierse Kempenzonen verdelen de buit na een leuke pot voetbal.