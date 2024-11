LIVESTREAM (15u): Toont Thibau Nys zich meteen in zijn sterrentrui in Lokeren?

Kan Thibau Nys meteen zegevieren in sterrentrui?

Na zijn triomf in Pontevedra mag Thibau Nys een jaar lang in de sterrentrui crossen. In Lokeren krijgt hij vandaag een eerste kans om meteen te schitteren in die trui.



De concurrentie zal komen uit zijn eigen ploeg. Lars van der Haar won de eerste manche op de Koppenberg en steekt in uitstekende vorm. Maar ook Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout zullen voor de overwinning willen strijden.



Felipe Orts, de verrassing op het EK en gisteren winnaar in Rucphen, is er niet bij vandaag.