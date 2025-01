Kijk vrijdag om 15 uur naar de X²O Trofee in Koksijde: geen Vanthourenhout en Van der Haar

Ook in Koksijde ontbreken Vanthourenhout en Van der Haar

Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar moesten op nieuwjaarsdag de cross in Baal aan zich laten voorbijgaan door ziekte en blessureperikelen. Het duo last ook in Koksijde nog een rustdag in.



Eli Iserbyt profiteerde optimaal van hun afwezigheid en won in Baal, waardoor hij nu riant op kop staat in de X²O Trofee.



Zonder tegenbericht staat ook Mathieu van der Poel aan de start. De wereldkampioen was er op 1 januari niet bij door pijn aan zijn ribben.