Eli Iserbyt heeft na stevige driestrijd in laatste klassementscross 50e carrièrezege beet

De sterkste van de driestrijd. Belgisch kampioen Eli Iserbyt heeft de puntjes op de i gezet in de laatste klassementscross van het seizoen. In Brussel kreeg hij het gezelschap van Joris Nieuwenhuis en Michael Vanthourenhout. Die laatste leek even op weg naar de dagzege, maar vergat zijn fiets in het slot. Iserbyt strafte af en triomfeerde. Leider Lars van der Haar incasseerde klappen, maar steekt de X²O-Trofee op zak.

En de Belgische kampioen zou de Europese even later zelfs helemaal achterlaten. Vanthourenhout bleef in een bocht hangen met zijn fiets aan een paaltje en verloor tijd.

Eli Iserbyt was de enige renner die hem nog kon onttronen, maar daar was een heus mirakel voor nodig en dus was het hoofddoel van de Belgische kampioen vandaag nog zijn 50e profzege binnenhengelen.

Eli Iserbyt (1e): "Het was redelijk belangrijk voor mij, die 50e. Ik kreeg meer en meer stress, want ik wilde er iets van maken vandaag. Het moest vandaag gebeuren, want in Oostmalle vind ik geen parcours op mijn maat. Ik zag dat Michael even op kop reed met iedereen in zijn wiel. Dat was niet ideaal, want een Toon Aerts en co. waren ook goed. Het was niet aan ons om te rijden, maar we hebben het alsnog afgemaakt."

Michael Vanthourenhout (2e): "Ik wist dat ik nog de derde plaats in het algemene klassement kon pakken, dus ik heb voluit gereden om die alsnog te pakken. Ik wist dat het heel nipt ging zijn, dus het is een mooie dag geweest. Op een gegeven moment zat Toon Aerts wel nog in mijn wiel, maar er zat niet geweldig veel meer op bij hem. Ik denk wel dat ik dan mijn kans mocht wagen. In het slot had ik mijn beste pijlen al verschoten en moest ik Eli laten gaan."

Joris Nieuwenhuis (3e): "Ik kwam gewoon het rondje niet goed door. Ik denk dat ik andere banden had dan de rest. Ik vond geen grip op de schuine kant. Ik werd helemaal gek, want normaal moet ik dit wel kunnen. Dat maakt het extra frustrerend. Ik wilde vandaag een goed resultaat halen, maar het lukte gewoon niet. Geen idee waarom."