Lucinda Brand rolt aanvalslustige Riberolle op en triomfeert voor het eerst in Brussel

Lucinda Brand heeft de laatste manche van de X²O-Trofee naar haar hand gezet. In Brussel moest de Nederlandse kampioene een antwoord bieden op een aanvalslustige Marion Norbert Riberolle. Brand pareerde de uitbraak en reed solo naar de zege. De afwezige Fem van Empel was al zeker van de eindzege.

En zo lagen plekken 1 en 2 vast in Brussel. In de achtergrond liet Manon Bakker Annemarie Worst nog achter. Twee en drie voor Crelan-Corendon, dus. Én opnieuw een Belgische op het podium.

In een loopstrook snelde ze weg van Riberolle, ze liet de Belgische nooit meer dichterbij sluipen. Een lekke band in de slotronde leek nog even roet in het eten te gooien voor Riberolle, maar haar voorgift bleek groot genoeg.

Onder aanvoer van onze landgenote werd het rijk van de 2 leidsters almaar groter, maar het was Brand die in ronde 4 optimaal profiteerde.

Een vreugdekreet weerklonk doorheen het peloton voor aanvang van de laatste klassementscross van het seizoen. Fem van Empel won tot dusver alle manches in de X2O-Trofee, maar gaf verstek in Brussel.

Lucinda Brand (1e): "Het was in het begin een beetje zoeken met de bandenspanning. Ik kon mijn kracht niet goed kwijt. Het was zoeken naar de juiste lijnen op een erg glad parcours en Riberolle is technisch erg sterk. Het was niet eenvoudig. Maar het gaat heel goed, dat is heel fijn."

Marion Norbert Riberolle (2e): "Het is een mooi parcours, ik kom hier elk jaar elk graag. Ik wilde voor de overwinning gaan, maar uiteindelijk ben ik blij met mijn tweede plek. Ik merkte dat mijn band wat lek stond, maar Lucinda was ook gewoon erg sterk vandaag."