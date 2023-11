Een terugkeer door de grote poort: dominante Fem van Empel veegt vraagtekens meteen van tafel in Kortrijk

Rentree Blanka Vas

Blanka Vas staat na vijf weken blessureleed opnieuw aan de start van de Stadscross van Kortrijk, de tweede manche van de X2O Badkamers Trofee. De Hongaarse kampioene stond vijf weken aan de kant nadat ze op training een gebroken sleutelbeen opliep.



Lars Boom, de ploegleider van Vas bij SD Worx, wilde vooraf de verwachtingen temperen. "Ik verwacht niets. We moeten realistisch zijn, aangezien ze iets meer dan een maand geleden haar sleutelbeen brak", legde de Nederlander uit.



"Gelukkig kon ze de avond zelf meteen geopereerd worden in Herentals. Daarna is ze meteen fanatiek begonnen met haar revalidatie. Ze heeft veel kracht opgebouwd in haar bovenlichaam, om de schokken op te vangen. Naar mijn gevoel heeft ze nog altijd een heel hoog niveau. Maar ze mist natuurlijk ritme."



"In Kortrijk moet ze gewoon weer gevoel met cross zien te krijgen. Het is een technisch parcours. Dat zou haar moeten liggen. Maar we moeten niet panikeren wanneer Puck Pieterse en Fem van Empel van haar wegrijden. Ze herbegint pas en er komen nog veel crossen aan."