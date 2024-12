Mathieu van der Poel speelt ook vlotjes Franse schotel naar binnen tijdens eindejaarsmenu

Mathieu van der Poel heeft ook in Besançon de concurrentie alle kleuren van de regenboog laten zien. Toon Aerts kon de wereldkampioen het dichtst benaderen, hij doet meteen ook een flinke hap van zijn achterstand in de Wereldbeker. De heroptredende Eli Iserbyt (4e) leek verlost van de zenuwpijnen die hem de voorbije weken kwelden.

Toon Aerts was zichtbaar tevreden met zijn 2e plek, Niels Vandeputte vervolledigde het podium. Ook Iserbyt maakte nog indruk met zijn inhaalrace: van de 15e plek rukte hij op naar plek 4, een opsteker na de zenuwpijnen waarmee hij te kampen had.

Van der Poel had zelfs geen fikse demarrage nodig om weg te snellen in het Franse slijk. Met zijn technische kunstjes - driftend door de bochten - bouwde hij een geruststellende voorsprong uit. Gecontroleerd boekte hij zijn 5e zege op een rij.

Na vier nummertjes van Mathieu van der Poel was het in Besançon niet langer de vraag wie zou winnen in de 8e Wereldbeker-manche. Wel wie de wereldkampioen het langst zou kunnen volgen.

Mathieu van der Poel blonk met 5 op 5 op het podium. "Het was weer echt cross", zei hij. "Ik was er vooral op gefocust om geen foutjes te maken en dat is goed gelukt. Op dit moeilijke parcours ben ik uit de problemen gebleven, dat was het doel."

Was dit ook de zwaarste cross? "Ik vond Gavere nog iets lastiger, maar ook dit was een zware omloop. Het is wel leuk om met de Wereldbeker weer in Frankrijk te komen. Het is een heel enthousiast publiek."

Van der Poel koos zijn eigen tempo voorin. "Op kop is het gemakkelijker om je eigen lijnen te kiezen. Af en toe neem je een bocht niet goed en sta je de tweede keer voor het dilemma om hetzelfde spoor te volgen of een ander. Daar ben je dan vooral mee bezig."

Kan de wereldkampioen nu nog even uitblazen? "Morgen staat nog een lange training op het programma. Dinsdag zal ik dan wat rusten om woensdag weer in actie te komen in Baal."