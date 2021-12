3 op 3: Wout van Aert leert ook in de sneeuw van Val di Sole iedereen een lesje

Het was afwachten hoe Wout van Aert zijn modderzege gisteren in Essen en bijhorende verplaatsing verteerd zou hebben, want hij was de enige die dubbelde dit weekend. Bovendien was ook de sneeuw een onvoorspelbare factor. Michael Vanthourenhout maakte de kopstart, met teammaat Iserbyt in zijn wiel. Ook "Iceman" Tom Meeusen was goed weg op plek 4, maar zag al snel Van Aert voorbijflitsen. Vanthourenhout had vooraan een kloofje. Na nog geen 5 minuten cross was de Belgische kampioen ook Iserbyt voorbij, op het einde van de eerste ronde vatte hij Vanthourenhout bij de lurven. Eén ronde, zo lang maar duldde Van Aert iemand anders voor hem. De Jumbo-Visma-man sprak zijn vermogen aan op enkele stevige loop- en rijstroken en dwong de tegenstand in het verweer. Een kleine slipper bracht Vanthourenthout nog even in zijn spoor in ronde 2, maar daarna begon het kat-en-muisspel opnieuw.

Van Aert neemt over in de 2e ronde, en gaat er meteen vandoor

Pidcock snoept Iserbyt plaats 3 af

Ronde na ronde reed Van Aert steeds verder weg, Vanthourenhout reed ook de hele tijd alleen rond als tweede. De strijd om de 3e plaats was wél spannend. Pidcock, die voor het eerst in zijn leven op sneeuw reed, ging Hermans en Iserbyt voorbij. Pidcock en Iserbyt maakten er een duel tot de slotronde van met wisselende kansen, maar uiteindelijk maakte de wereldbekerleider iets meer foutjes. Van Aert maakte één keer kennis met de sneeuw, maar zonder erg. Hij kon uitgebreid en ogenschijnlijk moeiteloos vieren. En voor een keer zat er ook geen spatje modder op zijn pak: na de zeges in Boom en Essen reed hij in een propere outfit naar 3 op 3. Vanthourenhout en Iserbyt deden een goede zaak in de wereldbekerstand, want Toon Aerts (2e) en Lars van der Haar (3e) opteerden voor een teamstage. Pidcock was voor zijn 2e cross van het jaar goed voor het podium, in Boom was hij 7e geworden.

Van Aert houdt makkelijk stand in het slot en wint de WB in Val di Sole

Van Aert: "Zaak was opening te creëren om me foutjes te kunnen permitteren"

Van Aert doet zijn verhaal van de race: "Het was een hectische start. Ik stond op de 2e rij, het was goed wringen tot de posities een beetje vastlagen. Ik kwam behoorlijk goed weg en zat redelijk snel in de top 5. Vanaf toen begon de strijd."



Er waren de onvermijdelijke technische foutjes, op een smal schuin klimmetje ging het mis: "Dat was helemaal vertrappeld, maar ik probeerde toch omhoog te rijden tegen beter weten in. Ik wist dat die foutjes er zouden zijn, het was zaak van steeds vooruit te blijven gaan."



Op het eind ging hij nog eens tegen de grond: "Je denkt voor de laatste 2 ronden: "Geen fouten maken", maar dat is geen goeie mindset om nog 20 minuten vol te maken. Al bij al heb ik me goed gehandhaafd."





Vanthourenhout hield het verschil binnen de perken. "Dat had ik verwacht. Er waren maar een paar stukken op het parcours waar je vol kon rijden, veel stukken waren technisch en Michael is heel technisch. Het was zaak van een opening te creëren, dan kon ik mij af en toe een foutje permitteren."



Hoe vond Van Aert de kennismaking met de sneeuwcross? "Ik vond het heel geslaagd. Er waren heel veel Italianen op de afspraak, die weten hoe de show te verzorgen. Ik heb er enorm van genoten, de plaatsjes zullen heel mooi zijn. Ik ben blij dat ik hier ben geweest."