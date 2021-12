Vanthourenhout boekt in slopende Citadelcross mooiste zege uit zijn carrière

"Krijgen we opnieuwe een duel Pidcock-Iserbyt te zien in Namen?", was de vraag die op ieders lippen brandde bij aanvang van de wedstrijd.



Het antwoord op die vraag volgde al snel: neen. Daar stak Toon Aerts een stokje voor. Met een verschroeiende openingsronde zette hij de tegenstand op ruim 10 seconden.



Er leek geen maat te staan op de renner uit de stal van Sven Nys. Tom Pidcock - die lek reed in de eerste ronde - en Michael Vanthourenhout openden de jacht, Eli Iserbyt plooide in de achtergrond.



Maar toen vergalde een lekke band het feestje van Aerts. De achtervolgers kenden geen genade en knalden hem voorbij. En plots streden Michael Vanhtourenhout en Tom Pidcock voor de overwinning.



In het bloedstollende duel maakte de Brit tot tweemaal toe een foutje, waardoor hij onzacht kennismaakte met de grond in Namen. Vanthourenhout profiteerde en nam de wedstrijd in handen.

Pidcock kraakte, onze landgenoot wist met zijn blijdschap geen blijf. Iserbyt? Die kwam niet in het stuk voor en moest vrede nemen met een 5e plek, op 2 minuten van zijn ploegmaat.