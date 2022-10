Fem van Empel is de sterkste bij Nederlandse onderonsje in wereldbekeropener in Waterloo

De Nederlandse veldritenclave verovert Waterloo.



Na een slechte start, moest Lucinda Brand terrein goedmaken op een vijfkoppige kopgroep landgenoten. Die hingen aan het wiel van Fem van Empel, zij dicteerde het tempo.



Ook in het gezelschap: Celine Alvarado. Na een matig seizoen, oogde ze in Amerika weer vinnig. Halfweg de race merkte ze op dat ze enkele fietslengtes voorsprong had. Voor haar het sein om vol gas te geven.



Dat was buiten Brand gerekend. De Europese kampioene zorgde voor een vroegtijdige reünie van de Nederlanders. Ook Annemarie Worst en Denise Betsema mochten zo hopen op de overwinning.



De Europese kampioene schudde in de slotronde zelf aan de boom. Van Empel volgde, Alvarado knokte op karakter voor elke centimeter.

Van Empel nam niet veel later over, waarna het licht uitging bij Brand. Alvarado haalde het onderste uit de kan in de sprint, maar moest haar meerdere erkennen in het 20-jarige supertalent. Zo vierde ze haar derde zege van het seizoen.