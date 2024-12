Met de turbo erop! Laurens Sweeck klopt Thibau Nys na heerlijk duel in laatste bochten

De laatste cross van het jaar is er een geworden om vingers en duimen bij af te likken. Thibau Nys leek de avondwedstrijd in Diegem te winnen, maar Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) overpowerde de Europese kampioen nog in de laatste kilometer.

Geen Van der Poel of Van Aert in de laatste cross van het jaar, maar dat betekende allerminst dat er geen spektakel was in Diegem. Integendeel, het zou een heerlijk uurtje veldrijden worden.

Met een tiental kanshebbers doken ze de laatste twee rondes in, na al een bewogen start waarin Thibau Nys veel posities moest goedmaken. Onder meer Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout kregen dan weer af te rekenen met pech.

Eerst nekte een nieuw schoenprobleem Vanthourenhout, daarna was het een val buiten beeld die hem zelfs tot opgave dwong. Weg winstkansen in de avondcross en in de Superprestige.

Niels Vandeputte, leider in het klassement, zag zijn kans schoon en opende de debatten in de slotronde. Laurens Sweeck en Nys toonden zich een ronde eerder al als andere sterkste mannen in koers.

Het antwoord zou dan ook van hen moeten komen. Met een vlam op de Regimentsberg zette Nys de scheve situatie in één ruk recht, tot op het wiel van Vandeputte en Sweeck.

Alleen bleek dat toch nét wat te fel van Nys. Hij vocht nog wel een verbeten duel uit met Sweeck in de laatste bochten, waarbij de een slag om slinger binnendoor dook bij de ander.

Sweeck had nog het meeste jus in de benen en kwam op het juiste moment over Nys, net voor de laatste bocht. Niemand kon hem nog bedreigen in de sprint voor de winst in Diegem.

Vanuit de achtergrond sprintte Vandeputte zelfs nog over de leeggereden Europese kampioen heen. De nummer twee van de dag verstevigt op die manier zijn leiding in de Superprestige.