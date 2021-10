Sterke Iserbyt heerst in Ruddervoorde, foutjes breken Hermans zuur op

Bekijk het verslag:

Quinten Hermans had al pech voor de start van de wedstrijd: hij kwam laat toe in Ruddervoorde en moest plaatsnemen op de 2e startrij. Dat deerde de kopman van Tormans CX niet, want in geen tijd sloot hij vooraan aan.

Ondertussen bepaalde Toon Vandebosch het tempo voor ploegmaat Eli Iserbyt. De Europese kampioen liet zich met plezier meevoeren, maar in de eerste passage door het zand kwamen onder meer Toon Aerts, Lars van der Haar en Hermans aansluiten.

Zo kregen we al snel een Amerikaans scenario: net als in de wereldbekermanches in de VS glipten Iserbyt en Hermans als twee sterkste renners weg. Hermans weigerde de koppositie af te geven en dwong Iserbyt regelmatig in de verdediging.

Hermans droomde van het scenario van Fayetteville, maar helaas voor hem werd het een herhaling van de pech in Iowa. Op de balkjes bleef hij haken, Iserbyt had niet meer nodig om het ruime sop te kiezen.

Iserbyt, die een vlekkeloze wedstrijd reed en zich op geen enkele fout liet betrappen, liet Hermans niet meer terugkomen. Na Waterloo en Iowa wint hij ook op eigen bodem in Ruddervoorde. Hermans moest vrede nemen met de 2e plek, Toon Aerts werd 3e.