Toon Aerts ploetert in Gieten naar zijn eerste zege van het seizoen

18:46 18 uur 46. Aerts heerst in de modder van Gieten. Na vorig jaar is Aerts opnieuw de beste in Gieten. Hij beslechtte een duel met Hermans op twee ronden van het einde in zijn voordeel en wint zo de eerste klassementscross van het seizoen. Hermans is tweede op 23 seconden, Iserbyt derde op 1'03. . Aerts heerst in de modder van Gieten Na vorig jaar is Aerts opnieuw de beste in Gieten. Hij beslechtte een duel met Hermans op twee ronden van het einde in zijn voordeel en wint zo de eerste klassementscross van het seizoen. Hermans is tweede op 23 seconden, Iserbyt derde op 1'03.

18:44 18 uur 44. "Ik wil er begin oktober staan", sprak Toon Aerts begin deze maand voor de Sporza-camera. Die ambitie is hij helemaal aan het waarmaken. Hij gaat de eerste zegeruiker in een klassementscross pakken. . "Ik wil er begin oktober staan", sprak Toon Aerts begin deze maand voor de Sporza-camera. Die ambitie is hij helemaal aan het waarmaken. Hij gaat de eerste zegeruiker in een klassementscross pakken.

18:43 18 uur 43. Sweeck puft bij zijn laatste passage door de materiaalpost. Het is een slopende wedstrijd geweest, de gezichten zijn getekend door de modder. . Sweeck puft bij zijn laatste passage door de materiaalpost. Het is een slopende wedstrijd geweest, de gezichten zijn getekend door de modder.

18:40 18 uur 40. De bel luidt. Nog één ronde. Hermans ziet sterretjes en krijg plots al bijna een halve minuut om de oren. Ook in de achtergrond lopen de verschillen op. Iserbyt volgt als derde op 1'07, Sweeck is voorlopig vierde op 1'20. . De bel luidt Nog één ronde. Hermans ziet sterretjes en krijg plots al bijna een halve minuut om de oren. Ook in de achtergrond lopen de verschillen op. Iserbyt volgt als derde op 1'07, Sweeck is voorlopig vierde op 1'20.

18:39 18 uur 39. Het publiek in Gieten applaudisseert al voor Aerts en Hermans. Sympathiek, maar op een dikke ronde van het einde kan er op zich nog veel gebeuren. Al lijkt Aerts zonder ongelukken stilaan zegezeker. . Het publiek in Gieten applaudisseert al voor Aerts en Hermans. Sympathiek, maar op een dikke ronde van het einde kan er op zich nog veel gebeuren. Al lijkt Aerts zonder ongelukken stilaan zegezeker.

18:35 18 uur 35. Het vet lijkt van de soep bij Hermans. Het verschil met Aerts loopt al snel op tot 10 seconden. Het lijkt erop dat Aerts de eerste zegeruiker van het Superprestige-seizoen gaat pakken. Nog anderhalve ronde. . Het vet lijkt van de soep bij Hermans. Het verschil met Aerts loopt al snel op tot 10 seconden. Het lijkt erop dat Aerts de eerste zegeruiker van het Superprestige-seizoen gaat pakken. Nog anderhalve ronde.

18:32 18 uur 32. Hermans met een appelflauwte? Plots zien we Aerts een stevige kloof slaan. De renner van Baloise Trek geeft nu vol gas, zien we hier de beslissing? . Hermans met een appelflauwte? Plots zien we Aerts een stevige kloof slaan. De renner van Baloise Trek geeft nu vol gas, zien we hier de beslissing?

18:31 18 uur 31. Iserbyt gooit Sweeck overboord. Europees kampioen Iserbyt heeft zijn zinnen gezet op de derde plek. Ploegmaat Sweeck moet op een dikke twee ronden van de aankomst de rol lossen in de achtervolging. . Iserbyt gooit Sweeck overboord Europees kampioen Iserbyt heeft zijn zinnen gezet op de derde plek. Ploegmaat Sweeck moet op een dikke twee ronden van de aankomst de rol lossen in de achtervolging.

18:29 18 uur 29. Zelfs in het lopen, de specialiteit van Aerts, kan Hermans zijn metgezel nu onder druk zetten. Maar geen van beide lijkt voorlopig te willen plooien. . Zelfs in het lopen, de specialiteit van Aerts, kan Hermans zijn metgezel nu onder druk zetten. Maar geen van beide lijkt voorlopig te willen plooien.

18:25 18 uur 25. Hermans heeft zijn minder momentje achter zich gelaten en komt weer aansluiten bij Aerts. Voorlopig lijken beide tenoren aan mekaar gewaagd. . Hermans heeft zijn minder momentje achter zich gelaten en komt weer aansluiten bij Aerts. Voorlopig lijken beide tenoren aan mekaar gewaagd.

18:24 Iets met oude wijven. Wat een dag is het al geweest. Ook in Drenthe blijft het water onophoudelijk uit de lucht vallen. Nog drie ronden, wanneer valt de beslissing? . 18 uur 24. Iets met oude wijven Wat een dag is het al geweest. Ook in Drenthe blijft het water onophoudelijk uit de lucht vallen. Nog drie ronden, wanneer valt de beslissing?

18:22 18 uur 22. Aerts rijdt weg. Zijn beukwerk van de eerste ronden lijkt Hermans nu toch te moeten bekopen, want Aerts sluipt meter per meter weg. Allesbeslissend is de kloof verre van, maar het is toch een indicatie dat Hermans niet meer honderd procent is. . Aerts rijdt weg Zijn beukwerk van de eerste ronden lijkt Hermans nu toch te moeten bekopen, want Aerts sluipt meter per meter weg. Allesbeslissend is de kloof verre van, maar het is toch een indicatie dat Hermans niet meer honderd procent is.

18:20 18 uur 20. Bij een nieuwe passage door de materiaalzone gesticuleert Aerts naar zijn mecaniciens. Het is niet duidelijk wat zijn armgebaar betekent: wijst hij naar Hermans of doelt hij op zijn bandendruk? Joost mag het weten. . Bij een nieuwe passage door de materiaalzone gesticuleert Aerts naar zijn mecaniciens. Het is niet duidelijk wat zijn armgebaar betekent: wijst hij naar Hermans of doelt hij op zijn bandendruk? Joost mag het weten.

18:19 18 uur 19. Hermans flirt even met de nader bij de passage door de een van de lange rechte stukken. De modder ligt er zeker 10 centimeter diep, het is dus niet zonder risico wat de Tormans-renner doet. . Hermans flirt even met de nader bij de passage door de een van de lange rechte stukken. De modder ligt er zeker 10 centimeter diep, het is dus niet zonder risico wat de Tormans-renner doet.

18:17 18 uur 17. Halfweg koers. Vier ronden afgewerkt, nog vier te gaan. Iserbyt en Sweeck naderen ondertussen weer enkele secondjes, het verschil bedraagt 23 tellen. In de strijd voor plaats vijf heeft zich een mooie groep gevormd vol met jonge leeuwen: Nys, Vandebosch, Kamp, Ronhaar en Van Kessel. . Halfweg koers Vier ronden afgewerkt, nog vier te gaan. Iserbyt en Sweeck naderen ondertussen weer enkele secondjes, het verschil bedraagt 23 tellen. In de strijd voor plaats vijf heeft zich een mooie groep gevormd vol met jonge leeuwen: Nys, Vandebosch, Kamp, Ronhaar en Van Kessel.

18:14 18 uur 14. Nu is het aan Aerts om Hermans onder druk te zetten. Langs de vijver versnelt hij op het harde zand. Voorlopig zonder resultaat. . Nu is het aan Aerts om Hermans onder druk te zetten. Langs de vijver versnelt hij op het harde zand. Voorlopig zonder resultaat.

18:11 18 uur 11. Hermans blijft maar beuken op kop, maar voorlopig geeft Aerts geen krimp. Heel technisch ligt het modderrondje in Gieten er vandaag niet bij, het is vooral stoempen. . Hermans blijft maar beuken op kop, maar voorlopig geeft Aerts geen krimp. Heel technisch ligt het modderrondje in Gieten er vandaag niet bij, het is vooral stoempen.

18:08 Het verschil loopt op. Hermans en Aerts lopen nu bijna een halve minuut uit op Iserbyt en Sweeck. In de achtergrond zien we ook een uitstekende Thibau Nys, die als 6e rondrijdt op dit parcours. Ronhaar is voorlopig 5e. . 18 uur 08. Het verschil loopt op Hermans en Aerts lopen nu bijna een halve minuut uit op Iserbyt en Sweeck. In de achtergrond zien we ook een uitstekende Thibau Nys, die als 6e rondrijdt op dit parcours. Ronhaar is voorlopig 5e.

18:08 18 uur 08. Hermans is goed en houdt zich niet in om dat te tonen. Ondertussen laat Aerts zich rustig meeleiden in het wiel. Iserbyt en Sweeck blijven ondertussen jojo spelen: nu is het weer aan Iserbyt om op en over Sweeck te gaan. . Hermans is goed en houdt zich niet in om dat te tonen. Ondertussen laat Aerts zich rustig meeleiden in het wiel. Iserbyt en Sweeck blijven ondertussen jojo spelen: nu is het weer aan Iserbyt om op en over Sweeck te gaan.