Fem van Empel sprint naar winst in Zolder na zinderend duel met Alvarado

Daags na haar 1e nederlaag van het seizoen heeft Fem van Empel teruggeslagen met winst in de Superprestigecross in Zolder. De Nederlandse klopte haar landgenote Ceylin Alvarado in de sprint na een spannend duel.

Een duel op het scherp van de snee.

Al leek een val van Fem van Empel al vrij vroeg een einde te maken aan de tweestrijd met Alvarado. In een afdaling kwam de wereldkampioene pardoes ten val op haar knie.

De alarmbellen gingen af, want Van Empel had al voor vandaag last van haar knie. Maar de Nederlandse veelvraat stond weer op, ging door en knokte zich terug in het wiel van Ceylin del Carmen Alvarado.

Van Empel ging zelfs snel weer op en over Alvarado, die de strijdbijl weigerde te begraven en op 3 tellen bleef hangen. Met de nodige grinta.

Toen een beresterke Alvarado haar wagonnetje kwam aanpikken bij Van Empel, moest de slotronde beslissen over winst en verlies.

Het werd een slotronde om van te smullen. Eerst bracht Van Empel Alvarado net niet ten val na een misrekening over de balken, daarna hield Alvarado de wereldkampioene op toen ze allebei verstrikt geraakten op een modderheuvel.

In de laatste rechte lijn blies Van Empel de eindsprint op gang. Alvarado had geen antwoord meer in huis en moest vrede nemen met de 2e plaats.

Sanne Cant deelde haar cross goed in en strandde net naast het podium.