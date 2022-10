Betsema opent haar rekening in 2022 en viert net als vorig jaar in Ruddervoorde

Ook zonder Fem van Empel mocht Pauwels Sauzen-Bingoal nu ook vieren in Ruddervoorde. Denise Betsema nam het stokje over in de eerste manche van de Superprestige en triomfeerde net als vorig jaar in West-Vlaanderen. Inge van der Heijden pakte de 2e plek, Alvarado vervolledigde het podium.