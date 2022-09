Fem van Empel is ook in Beringen de beste na spannende strijd met Lucinda Brand

Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado doken in Beringen allebei voor het eerst het veld in dit seizoen. De twee voormalige wereldkampioenen zagen hoe Fem van Empel, vorige week winnares in Kruibeke, het beste uit de startblokken schoot.

In de tweede ronde ging Brand zoetjesaan richting het achterwiel van Van Empel, die op 1 januari overstapt naar Jumbo-Visma. Lang bleven ze niet met hun tweetjes vooruit, want na een lekke band bij Brand en een schuiver van Van Empel, was de leidersplaats in de derde ronde plots voor Yara Kastelijn.

Brand en Van Empel zetten de scheve situatie in een mum van tijd weer recht en met z'n tweeën gingen ze er opnieuw vandoor. In de slotronde moest Brand alle zeilen bijzetten, maar de Europese kampioene bleef toch in het spoor van Van Empel.

In de sprint was de jonge Nederlandse daarna weer de beste, goed voor haar tweede zege van het seizoen.