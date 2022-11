Grote klasse: belofte Puck Pieterse overvleugelt tegenstand en schenkt Nederland 3e EK-goud

clock 14:06 14 uur 06. De top 5:. 1. Pieterse 2. Burquier 3. Van Anrooij 4. Schreiber 5. Bäckstedt . De top 5: 1. Pieterse 2. Burquier 3. Van Anrooij 4. Schreiber 5. Bäckstedt

clock 14:05 14 uur 05. Nederland-Frankrijk-Nederland. Ook Burquier heeft ons vandaag aangenaam verrast. De Française wordt knap 2e op 50 seconden, Van Anrooij is 3e op bijna anderhalve minuut. . Nederland-Frankrijk-Nederland Ook Burquier heeft ons vandaag aangenaam verrast. De Française wordt knap 2e op 50 seconden, Van Anrooij is 3e op bijna anderhalve minuut.

clock 14:04 14 uur 04. Pieterse is de nieuwe Europese kampioene! Na een one-woman-show om U tegen te zeggen is Puck Pieterse de nieuwe Europese kampioene. Ze komt met een schitterende wheelie over de finishlijn. . Pieterse is de nieuwe Europese kampioene! Na een one-woman-show om U tegen te zeggen is Puck Pieterse de nieuwe Europese kampioene. Ze komt met een schitterende wheelie over de finishlijn.

clock 14:02 14 uur 02. Pieterse overleeft de laatste schuine kant zonder problemen. Haar derde Europese titel is bijna binnen. . Pieterse overleeft de laatste schuine kant zonder problemen. Haar derde Europese titel is bijna binnen.

clock 14:00 14 uur . Ondertussen is het ver zoeken naar de Belgische beloften. Ze kwamen op geen moment in het stuk voor. Kiona Crabbé is op de 16e plaats de beste Belgische op bijna 6 minuten van Pieterse. . Ondertussen is het ver zoeken naar de Belgische beloften. Ze kwamen op geen moment in het stuk voor. Kiona Crabbé is op de 16e plaats de beste Belgische op bijna 6 minuten van Pieterse.

clock 13:58 13 uur 58. Het is een dag om in te kaderen voor Pieterse. Paul Herygers. Het is een dag om in te kaderen voor Pieterse. Paul Herygers

clock 13:56 13 uur 56. De strijd om de tweede plaats lijkt ook gestreden. Van Anrooij volgt op tien seconden van Burquier. . De strijd om de tweede plaats lijkt ook gestreden. Van Anrooij volgt op tien seconden van Burquier.

clock 13:55 Laatste ronde. Nog 1 ronde te gaan en Pieterse is binnen. Ze is al een tijdje zegezeker. . 13 uur 55. last km Laatste ronde Nog 1 ronde te gaan en Pieterse is binnen. Ze is al een tijdje zegezeker.

clock 13:52 13 uur 52. Pieterse wordt flink aangemoedigd langs de kant. Het moet gezegd: de mensen zijn talrijk komen opdagen voor dit EK. . Pieterse wordt flink aangemoedigd langs de kant. Het moet gezegd: de mensen zijn talrijk komen opdagen voor dit EK.

clock 13:49 13 uur 49. Pieterse gaat winnen met een Van Empel-verschil. De podiumplaatsen liggen vast. Ruben Van Gucht. Pieterse gaat winnen met een Van Empel-verschil. De podiumplaatsen liggen vast. Ruben Van Gucht

clock 13:48 13 uur 48. Van Anrooij heeft Burquier moeten laten rijden. . Van Anrooij heeft Burquier moeten laten rijden.

clock 13:47 13 uur 47. Einde ronde 4. Pieterse duikt de voorlaatste ronde in met een voorgift van bijna 50 seconden. We kijken naar een demonstratie. . Einde ronde 4 Pieterse duikt de voorlaatste ronde in met een voorgift van bijna 50 seconden. We kijken naar een demonstratie.

clock 13:44 13 uur 44. Pieterse kiest het zekere voor het onzekere en gaat op haar eigen manier naar beneden. Het is wel effectief, want haar voorsprong groeit nog steeds. . Pieterse kiest het zekere voor het onzekere en gaat op haar eigen manier naar beneden. Het is wel effectief, want haar voorsprong groeit nog steeds.

clock 13:43 13 uur 43. Op elke technische strook rijdt Burquier wat weg van Van Anrooij. De Française is technisch uitmuntend. . Op elke technische strook rijdt Burquier wat weg van Van Anrooij. De Française is technisch uitmuntend.

clock 13:42 13 uur 42. De wedstrijd ligt een beetje vast voorlopig. Opvallend: Pieterse klokt ongeveer dezelfde rondetijden als de winnares van gisteren bij de profs: Fem van Empel. . De wedstrijd ligt een beetje vast voorlopig. Opvallend: Pieterse klokt ongeveer dezelfde rondetijden als de winnares van gisteren bij de profs: Fem van Empel.

clock 13:40 13 uur 40. Halfweg. Pieterse heeft een nieuwe ronde overleefd. Er staan er nog drie op de teller. . Halfweg Pieterse heeft een nieuwe ronde overleefd. Er staan er nog drie op de teller.

clock 13:38 13 uur 38. Voor Zoe Bäckstedt is deze cross een beetje te zwaar, maar toch doet ze het uitstekend op de 5e plaats. . Voor Zoe Bäckstedt is deze cross een beetje te zwaar, maar toch doet ze het uitstekend op de 5e plaats.

clock 13:37 13 uur 37. Pieterse heeft er weer een schuine kant opzitten. Ze blijft maar uitlopen. . Pieterse heeft er weer een schuine kant opzitten. Ze blijft maar uitlopen.

clock 13:37 13 uur 37. Burquier maakt indruk in de afdaling en neemt zo weer wat voorsprong op Van Anrooij. De strijd voor de tweede plaats wordt nog heel leuk om volgen. . Burquier maakt indruk in de afdaling en neemt zo weer wat voorsprong op Van Anrooij. De strijd voor de tweede plaats wordt nog heel leuk om volgen.