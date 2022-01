Yordi Corsus vlamt door het zand naar Belgische titel bij de junioren

Yordi Corsus heeft in Middelkerke de Belgische driekleur bij de junioren veroverd. Al in de eerste ronde snelde de 17-jarige renner uit Heist-op-den-Berg weg en begon hij aan een indrukwekkende zegetocht. In de strijd om de tweede plaats trok Europees kampioen Aaron Dockx aan het langste eind. Ferre Urkens sprintte naar de 3e plek.