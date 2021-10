Van den Keybus en Kuavita naar allroundfinale WK turnen: "Belgische primeur"

17:58 17 uur 58. In spoor van Florian Landuyt. België had in het verleden nog maar 1 keer een man in de allroundfinale: Florian Landuyt in 2015 in Glasgow, in Schotland. Hij was eerste reserve en profiteerde van een geblesseerde turner, om een ticket te verdienen. Die finale eindigde voor Landuyt evenwel in mineur, want hij blesseerde zich aan zijn enkel tijdens de vloeroefening en moest opgeven. . In spoor van Florian Landuyt België had in het verleden nog maar 1 keer een man in de allroundfinale: Florian Landuyt in 2015 in Glasgow, in Schotland. Hij was eerste reserve en profiteerde van een geblesseerde turner, om een ticket te verdienen.



17:57 17 uur 57. Twee Belgische mannen in de allroundfinale is een fantastische prestatie. Dit is een goede start van een nieuwe olympische cyclus, die deze keer wel kort zal zijn. Turncoach Koen Van Damme . Twee Belgische mannen in de allroundfinale is een fantastische prestatie. Dit is een goede start van een nieuwe olympische cyclus, die deze keer wel kort zal zijn. Turncoach Koen Van Damme

17:56 17 uur 56. Dit geeft veel goede moed om stappen te blijven zetten. Voor het eerst tonen we dat ook op papier aan. Turncoach Koen Van Damme . Dit geeft veel goede moed om stappen te blijven zetten. Voor het eerst tonen we dat ook op papier aan. Turncoach Koen Van Damme

17:55 17 uur 55. Luka gaat in de kwalificaties door de magische grens van de 80 punten, met meer dan een punt. Zijn vorige PR haalde hij op het EK 79,9. Als hij dit kan bevestigen in de finale, zijn we tevreden. Turncoach Koen Van Damme. Luka gaat in de kwalificaties door de magische grens van de 80 punten, met meer dan een punt. Zijn vorige PR haalde hij op het EK 79,9. Als hij dit kan bevestigen in de finale, zijn we tevreden. Turncoach Koen Van Damme

17:50 17 uur 50. Dit is heel leuk, want de omstandigheden zijn hier toch moeilijk te noemen. Zo duurde de reis meer dan 30 uur, na een verplichte tussenstop met quarantaine in een bus. Ook in het hotel zitten we in quarantaine, we mogen niet in de lobby. We worden hier ook dagelijks getest en hebben een persoonlijke taxichauffeur. Covid is hier nog enorm aanwezig. Het is een avontuur hier. Turncoach Koen Van Damme. Dit is heel leuk, want de omstandigheden zijn hier toch moeilijk te noemen. Zo duurde de reis meer dan 30 uur, na een verplichte tussenstop met quarantaine in een bus. Ook in het hotel zitten we in quarantaine, we mogen niet in de lobby. We worden hier ook dagelijks getest en hebben een persoonlijke taxichauffeur. Covid is hier nog enorm aanwezig. Het is een avontuur hier. Turncoach Koen Van Damme

17:10 17 uur 10. Van den Keybus en Kuavita mogen naar finale allround, Belgische primeur. Luka Van den Keybus en Noah Kuavita hebben na een dagje wachten hun ticket voor de allroundfinale verdiend. Van den Keybus en Kuavita turnden gisteren op dag 1 van de mannenkwalificaties, waarbij ze respectievelijk 6e en 9e werden in het totaal van de 6 toestellen. Vandaag was dag 2 van de kwalificaties, met toplanden als Japan, Groot-Brittannië en de VS, waarna de 24 deelnemers aan de finale bekend zouden zijn. Daarbij is het belangrijk om te noteren dat er maar 2 turners per land mogen deelnemen. Op die uitgezuiverde finalelijst tsaat Van den Keybus 12e en Kuavita 24e, hij mag dus als laatste mee naar de finale van vrijdag. Twee Belgische mannen in de allroundfinale van een WK is een primeur. Die kunt u met livestream bekijken en op Eén (vanaf 11 u.) en Canvas (vanaf 12.15 u.). De Japanse olympische kampioen Daiki Hashimoto was met 88.040 punten de beste van de kwalificaties, Van den Keybus had 81.098 punten, Kuavita 77.632 punten. . Van den Keybus en Kuavita mogen naar finale allround, Belgische primeur Luka Van den Keybus en Noah Kuavita hebben na een dagje wachten hun ticket voor de allroundfinale verdiend. Van den Keybus en Kuavita turnden gisteren op dag 1 van de mannenkwalificaties, waarbij ze respectievelijk 6e en 9e werden in het totaal van de 6 toestellen.



17:08 17 uur 08. Geen toestelfinale voor Gentges. Maxime Gentges kwam in actie voor 2 toestelkwalificaties, maar kon geen finale bemachtigen met een top 8-plaats. Hij eindigde 14e aan de rekstok (13.900 ptn) en 42e op het paard met bogen (13.033 ptn). . Geen toestelfinale voor Gentges Maxime Gentges kwam in actie voor 2 toestelkwalificaties, maar kon geen finale bemachtigen met een top 8-plaats. Hij eindigde 14e aan de rekstok (13.900 ptn) en 42e op het paard met bogen (13.033 ptn).

15:25 15 uur 25. Belgen in de kwalificaties allround. Luka Van den Keybus en Noah Kuavita maken nog altijd kans op een plaatsje in de allroundfinale op het WK turnen. Van de Keybus turnde op de 6 toestellen (ringen, sprong, brug, rekstok, grond en paard) 81.098 punten bij elkaar, waarmee hij voorlopig 6e staat. Kuavita totaliseerde 77.632 punten, goed voor een 9e plaats. Morgen komen wel nog heel wat toplanden (onder meer Japan, Amerika en Groot-Brittannië) in actie. Het is dus nog even afwachten of Van den Keybus en Kuavita op de uitgezuiverde lijst (2 turners per land) bij de top 24 voor de finale horen. . Belgen in de kwalificaties allround Luka Van den Keybus en Noah Kuavita maken nog altijd kans op een plaatsje in de allroundfinale op het WK turnen. Van de Keybus turnde op de 6 toestellen (ringen, sprong, brug, rekstok, grond en paard) 81.098 punten bij elkaar, waarmee hij voorlopig 6e staat. Kuavita totaliseerde 77.632 punten, goed voor een 9e plaats.



15:23 15 uur 23. Belgen in de kwalificaties per toestel. Maxime Gentges richtte zich in Japan op de rekstok en het paard. Zij oefening op het paard viel met 13.033 punten tegen, waardoor hij een finale mag vergeten. Op de rekstok heeft hij nog een waterkansje, want daar staat hij voorlopig 7e (13.900). Kuavita heeft op dat toestel iets betere papieren, want zijn 14.066 is goed voor een voorlopig 5e plaats. Van de Keybus heeft op de grond met een voorlopig 8e plaats nog slechts een theoretische kans op een finale. . Belgen in de kwalificaties per toestel Maxime Gentges richtte zich in Japan op de rekstok en het paard. Zij oefening op het paard viel met 13.033 punten tegen, waardoor hij een finale mag vergeten. Op de rekstok heeft hij nog een waterkansje, want daar staat hij voorlopig 7e (13.900).

