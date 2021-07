Derwaels grote brugconcurrente grijpt allroundgoud, Derwael zelf 6e, jonge Verkest charmeert

Fase per fase

14:54 14 uur 54. Goud is voor Lee, de grote brugopponente van Derwael. Waar de Braziliaanse Rebeca Andrade de eerste twee onderdelen nog domineerde, valt ze door een te voorzichtig balkonderdeel en enkele foutjes in de afsluitende vloeroefening een trede terug. De Amerikaanse Sunisa Lee presteerde wel heel constant, met een topscore aan brug als exponent, en grijpt zo het goud. Het brons is voor de Russin Angelika Melnikova.

14:53 14 uur 53. Verkest eindigt in schoonheid op de balk.

14:52 14 uur 52. Verkest eindigt in schoonheid. Wat een flair en maturiteit heeft de 15-jarige Jutta Verkest toch! Met een nagenoeg perfecte balkoefening kan ze haar Spelen subliem eindigen.

14:40 14 uur 40. Derwael rondt haar finale mooi af op de vloer.

14:37 14 uur 37. Derwael maakt Vivaldi én zichzelf trots. Wat een adembenemende afsluiter van Derwaels allroundfinale! Met haar vloeroefening vol enig mooie elementen scoort ze 13.433 punten. In totaal komt ze zo uit op 55.965 punten. Dat is 6 tiende minder dan in de kwalificaties. Vooral op de balk liet ze net iets te veel liggen om aanspraak te kunnen maken op meer dan een mooie 6e ereplaats.

14:34 14 uur 34. Het verschil tussen de eerste drie is amper twee tiende. Het is weer superspannend voor de laatste oefening! Commentator Inge Van Meensel.

14:28 14 uur 28. Stand na derde rotatie: Derwael blijft 5e, Verkest tuimelt naar laatste plaats. Met een betoverende balkoefening, met onder meer drie achterwaartse salto's en een afsprong met drievoudige schroef, springt de Amerikaanse Sunisa Lee naar de eerste plaats. Derwael behoudt haar vijfde plaats, terwijl Verkest na haar 'voetfout' terugvalt naar de laatste plaats. Gelukkig blijft ze ondanks die opdoffer haar lachende zelve.

14:13 14 uur 13. Pech voor Verkest op de brug.

14:11 14 uur 11. Verkest fronst na brugoefening, maar kan snel weer lachen. In de teamfinale viel Jutta Verkest nog jammerlijk van de brug. Vanmiddag gelukkig geen zo'n drama, maar tijdens haar oefening raakt ze wel met haar voeten de grond. Dat is onverbiddelijk een volledig punt aftrek: 12.466. Dit zal Jutta helaas heel wat plaatsen kosten.

14:06 14 uur 06. Derwael niet echt tevreden op de balk.

14:06 14 uur 06.

14:05 14 uur 05. Derwael baalt een beetje op de balk. Derwaels opsprong op de evenwichtsbalk is aarzelend, maar op miraculeuze wijze blijft ze toch overeind. Ze lijkt toch een klein beetje aangeschoten, want ze laat een combinatie schieten. Toch blijft de schade beperkt door een rist andere mooie bewegingen: 13.366, da's vier tienden minder dan in de kwalificaties.

14:04 14 uur 04. Het is zo meteen Derwaels beurt op de evenwichtsbalk. In de kwalificaties haalde ze op dat toestel een score van 13.766, in de teamfinale werd het 13.866.

14:02 14 uur 02. Wie foutloos blijft op de evenwichtsbalk, komt heel dicht bij een medaille. Hier wordt het bepaald. Cocommentator Dirk Van Esser.

13:53 13 uur 53. Na tweede rotatie: Derwael 5e en Verkest 15e. Beide Belgische heldinnen springen met hun tweede turnoefening drie plaatsen naar boven. Derwael turnt zo meteen op de balk, Verkest mag zich uitleven aan de brug. De Braziliaanse Rebeca Andrade voelt als koploper de hete adem van Sunisa Lee in haar nek.

13:48 13 uur 48. Supergroot applaus voor staande Sunisa Lee. Tijdens deze generale brugrepetitie voor komende zondag neemt Sunisa Lee een kleine mentale voorsprong op Derwael: 15.300 is haar quotering. Toch scoort ook zij iets minder dan haar recordscore van in de teamfinale. Zondag wordt het écht D-day!

13:44 13 uur 44. Derwael in actie op de brug.

13:43 13 uur 43. Derwael imponeert, maar niet volledig vlekkeloos. Gracieus wisselt Derwael de ene aartsmoeilijke combinatie met de andere af aan de brug. Een met het blote oog amper waar te nemen pasje bij de landing zorgt ervoor dat ze haar recordscore van 15.400 net niet kan evenaren: 15.266. Ook in de kwalificaties turnde ze een tikkeltje beter (15.366). Maar sowieso is hier maar één woord voor: "wow"!