LIVE: Lucia Bronzetti zet Italië op weg naar eindzege Billie Jean King Cup na vlotte zege

Bronzetti geeft Italië de voorsprong

Italië heeft de eerste tik uitgedeeld in de eindstrijd van de Billie Jean Cup Finals. Lucia Bronzetti klopte haar Slovaakse tegenstandster Viktoria Hruncakova in twee sets.





De eerste set walste de nummer 78 over de veel lager gerangschikte, maar in de tweede set kreeg de Italiaanse toch een pak meer weerwerk. Bij 4-4 kon Bronzetti een gouden break lospeuteren, waarna ze de wedstrijd uitserveerde.





Nu is het aan Rebecca Sramkova om Slovakije in de finale te houden of aan nummer 4 Jasmine Paolini om de kroon op het werk te zetten voor Italië.