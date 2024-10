Geen stunt voor Gilles-Arnaud Bailly in Antwerpen: 19-jarige Belg verliest in ronde 1 van Duitser Altmaier

Het avontuur van Gilles-Arnaud Bailly op de European Open in Antwerpen is voorbij. Onze jonge landgenoot verloor in de eerste ronde van de Duitser Daniel Altmaier in twee sets: 6-4, 6-3.

Set 2 was quasi een kopie van set 1. Tot 4-3 ging het gelijk op en daarna forceerde Altmaier de break. Met zijn sterke service gaf hij Bailly geen kans meer op een comeback: 6-4, 6-3 na 1 uur en 16 minuten en game over voor Bailly.

Ondanks 4 breakkansen voor Bailly bleef Altmaier overeind in set 1 en op het juiste moment sloeg de Duitser toe. Bailly moest serveren om in de set te blijven en slikte toen een break.

Gilles Arnaud Bailly had zich via de kwalificaties naar de hoofdtabel van ATP-Antwerpen geknokt. In de eerste ronde kreeg hij met Daniel Altmaier de nummer 84 van de wereld voorgeschoteld.

Ondanks de nederlaag onthield Gilles-Arnaud Bailly de positieve punten. "Ik ben 100 procent zeker dat ik dit niveau in de toekomst aan zal kunnen, maar alles op zijn tijd", zei hij.



"Vandaag kwam het op enkele punten aan. Ik slaagde er niet in hem te breken, miste nochtans een makkelijke kans om dat wel te doen. In de rally's voelde ik me zijn evenknie, misschien zelfs beter."

Vooral op de opslag was het verschil groot, gaf Bailly toe. "Dat was duidelijk zijn sterke punt. En mijn opslag? Ik werd er soms ziek van. Dat het verschil met de top 100 alleen die opslag is, is best frustrerend. Het is iets wat ik zelf in de hand heb en ik werk er dan ook hard aan."