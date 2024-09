Geen nieuwe US Open-titel voor Coco Gauff: "Ik had beter moeten serveren"

De Amerikaanse tennisster Coco Gauff zal de US Open niet voor de tweede keer op een rij winnen. De titelverdedigster en nummer 3 van de wereld verloor in de 4e ronde van haar landgenote Emma Navarro.

Cori "Coco" Gauff had haar dagje niet. De 20-jarige Amerikaanse grossierde in fouten: 60 directe en 19 dubbele.

"Ik had beter moeten serveren", sprak Gauff, die volgende week uit de top 5 van de wereldranglijst tuimelt. "Als me dat gelukt was, had de wedstrijd er anders uitgezien. maar Emma tenniste ook erg goed."

Emma Navarro maakte dankbaar gebruik van de hoge foutenlast van haar tegenstandster. Zij herhaalde haar stunt van Wimbledon waar ze Gauff ook uitschakelde in de 1/8e finales.

Met agressief tennis staat de 23-jarige Amerikaanse nu ook voor het eerst in de kwartfinales van de US Open. Tot dit jaar had ze nog geen match gewonnen op het Amerikaanse grandslamtoernooi.

"Erg bijzonder om in mijn geboortestad", glunderde Navarro, die nu tegen voormalig nummer 2 van de wereld Paula Badosa uitkomt. De Spaanse kende geen genade met de Chinese speelster Wang Yafan (6-1, 6-2).