Elise Mertens lijdt logische nederlaag tegen nummer 2 van de wereld: "Ze serveerde indrukwekkend"

US Open: 4e ronde

Geen nieuwe stunt voor Elise Mertens op de US Open. De logica werd gerespecteerd in de vierde ronde: 's werelds nummer 2 en Australian Open-winnares Aryna Sabalenka trok aan het langste eind.

Elise Mertens stond voor een zware opdracht in het Louis Armstrongstadion. Met Aryna Sabalenka kreeg ze de finaliste van vorig jaar, de winnares van de Australian Open en 's werelds nummer 2 tegenover zich.

En dan steekt de speelster uit Wit-Rusland ook nog eens in bloedvorm. Haar eerste opslag draaide, ze heerste aan het net en met haar forehand hamerde ze er stevig op los. Het leverde Sabalenka een 6-2-score op in de eerste set.

In de tweede set bood Mertens meer weerwerk. Sabalenka moest 4 breakballen neutraliseren, maar met 23 winners (41 in totaal) eiste ze ook set 2 op: 6-4.

Mertens besefte dat ze tegen een titelkandidate had gespeeld en begroette haar voormalige dubbelpartner hartelijk aan het net. In 2019 wonnen ze samen de US Open.