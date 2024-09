7e keer, goede keer voor Amerikaanse? Dit zijn de 8 kwartfinalistes op de US Open

US Open

De Amerikaanse Jessica Pegula heeft zich als laatste bij de 8 kwartfinalistes op de US Open geschaard. Nog nooit haalde ze een halve finale en ook de 7e keer wordt misschien niet de goede keer tegen nummer 1 van de wereld Iga Swiatek.

Jessica Pegula heeft van haar voorbije 14 matchen slechts eentje verloren. Na haar titel in Montreal moest ze alleen in de finale in Cincinnati het hoofd buigen voor nummer 2 Aryna Sabalenka.

Die bloedvorm toont de Amerikaanse opnieuw voor eigen publiek op de US Open. Tegen de Russin Diana Shnaider plaatste ze zich voor de 7e keer voor de kwartfinale van een grandslamtoernooi.

Het slechte nieuws: nog nooit raakte ze verder. En met een clash tegen nummer 1 van de wereld Iga Swiatek staat ze opnieuw voor een loodzware opdracht. De Poolse vijfvoudige grandslamkampioene dwarsboomde Pegula al eens in 2022 op weg naar de titel in New York.

Bovendien liet Swiatek nog geen set liggen op de US Open. "Ik moet leren uit mijn vorige ervaringen, maar het wordt zo zwaar", besefte Pegula maar al te goed.