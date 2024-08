Zizou Bergs beukt zich na bijna drie uur zwoegen voorbij Argentijn naar 1/8e finales in Winston-Salem

Zizou Bergs heeft er bijna drie uur voor moeten knokken, maar de Belg staat in de 1/8e finales van het ATP-toernooi in Winston-Salem. Onze landgenoot klopte het Argentijnse 6e reekshoofd Tomas Etcheverry in de Verenigde Staten in drie felbevochten sets: 6-4, 5-7, 3-6.

David Goffin gaf het goede voorbeeld, dus mocht landgenoot Zizou Bergs niet onderdoen in Winston-Salem.

De Belg kreeg geen makkelijke opdracht voorgeschoteld in de tweede ronde. Tomas Etcheverry pronkt op de 34e plek op de ATP-ranglijst. Bergs moest dan ook even het tempo opkrikken in de eerste set, die na een break in het slot met 6-4 naar de Argentijn ging.

Bergs zinde op revanche en kreeg die meteen in set twee. Meteen ging de nummer 85 door de opslag van zijn tegenstander. Alleen had Etcheverry een tegenprik in petto. Pas na een felbevochten punt bij 5-6 kon onze landgenoot de set pakken na ruim een uur strijd.

Dat gaf Bergs vleugels. Met het scorebord in evenwicht wilde hij de partij in zijn voordeel doen kantelen. Dat lukte dankzij een cruciale break bij 3-4. Game, set and match: net als Goffin staat Bergs in de 1/8e finales.

De tegenstander dan? Amerikaanse thuisspeler Alex Michelsen.