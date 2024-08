David Goffin stoomt voorbij vijfde reekshoofd Darderi naar 1/8e finales in Winston-Salem

Zijn generale repetitie voor de US Open is alvast goed begonnen. David Goffin heeft zich geplaatst voor de 1/8e finales van het ATP 250-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. In een zakelijke tweesetter ging hij relatief gemakkelijk voorbij het vijfde reekshoofd.

David Goffin versloeg in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Winston-Salem de Italiaan Luciano Darderi (ATP 38), die als vijfde reekshoofd vrij was in de eerste ronde, in twee sets: 6-2 en 6-4.

In de volgende ronde wacht voor Goffin de Fransman Arthur Rinderknech (ATP 56), die de Australiër Christopher O'Connell (ATP 86) over de knie legde in zijn tweede ronde.

Naast Goffin is ook Zizou Bergs (ATP 85) aan zet in North Carolina. De Limburger was in zijn openingsronde in drie sets (6-4, 3-6 en 7-6 (7/1)) te sterk voor de Amerikaanse wildcard Reilly Opelka (ATP 323) en komt in de tweede ronde uit tegen het Argentijnse zesde reekshoofd Tomas Martin Etcheverry (ATP 34).

Beide Belgen bereiden zich in de States voor op de US Open, het vierde en laatste grandslamtoernooi van het tennisseizoen dat komende maandag uit de startblokken schiet.

Zowel de 25-jarige Bergs als de 33-jarige Goffin is door zijn ranking al zeker van de hoofdtabel en moet deze week dus geen kwalificatie afwerken in New York.