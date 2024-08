Zizou Bergs zal voor de 7e keer deelnemen aan European Open: "Hoop dat jullie klaar zijn voor een feestje"

Nadat de European Open eerder al de deelname van Stefanos Tsitsipas had bekendgemaakt, is nu bekend dat Zizou Bergs te bewonderen zal zijn in de Lotto Arena. Het zal zijn 7e deelname zijn op het hardcourt.



"We zijn ontzettend blij om Zizou opnieuw te verwelkomen op de European Open", klinkt het bij toernooidirectuer Dick Norman. "Zijn prestaties dit jaar zijn bewonderenswaardig en het is altijd een genoegen om een lokaal talent van zijn kaliber op onze banen te zien schitteren."



Bij zijn vorige 6 deelnames bereikte de 25-jarige Bergs 2 keer de hoofdtabel. Vorig jaar verloor hij in de eerste kwalificatieronde van de Fransman Titouan Droguet. Zijn beste prestatie in Antwerpen dateert van 2020. Toen verloor hij in de 2e ronde van de Rus Karen Kachanov.



Zizou Bergs is zelf enthousiast om voor de 7e keer deel te nemen. "Ik kijk er erg naar uit om opnieuw in Antwerpen te spelen dit jaar. Ik hoop dat jullie klaar zullen zijn om er een feest van te maken en zo iets magisch te laten gebeuren."