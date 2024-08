Qinwen Zheng schrijft stukje Chinese geschiedenis en wint eerste gouden medaille in Parijs

De Chinese Qinwen Zheng (WTA-7) heeft zich zaterdag gekroond tot olympisch kampioene in het tennis. Ze versloeg de Kroatische Donna Vekic (WTA-21) na bijna twee uur met 6-3 en 6-2 en is de eerste Chinese tennisspeelster die een olympische medaille weet te pakken.

Een verrassende finale op het olympisch tennistoernooi in Parijs. Qinwen Zheng en Donna Vekic stonden er zaterdag tegenover elkaar in wat voor beide speelsters een eerste olympische finale was. Wie won, schreef geschiedenis en pakte voor het eerst olympisch goud in het enkelspel voor haar land.

Die eer was weggelegd voor Zheng. De Chinese begon sterk aan de wedstrijd en liep na een moeizaam opslagspel uit tot 3-0. Ze ging op hetzelfde elan door en na een klein uurtje stond ze op één set van olympisch goud: 6-2.

Zheng leek door te duwen in het begin van de tweede set, maar leverde dan haar opslag in. Vekic kon opnieuw op gelijke hoogte komen, maar de Chinese vond haar spel terug en kwam op een 3-2-voorsprong. De Kroatische verloor een cruciaal opslagspel en Zheng kon zich na een kleine twee uur naar de olympische titel serveren: 6-3.

Straffe cijfers, maar toch zorgden de speelsters voor een spannende wedstrijd. De nummer 7 van de wereld was net dat tikkeltje beter op de cruciale momenten.

En zo is de 21-jarige Zheng de eerste Chinese tennisster die een olympische medaille weet te pakken, meteen een gouden dan nog. Vekic moet tevreden zijn met zilver en topfavoriete Iga Swiatek won gisteren de match om brons.