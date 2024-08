Greet Minnen kan opnieuw niet winnen van Roemeense in Cleveland

Greet Minnen is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales in Cleveland. In de 2e ronde verloor ze op het Amerikaanse hardcourt van de Roemeense kwalificatiespeelster Ana Bogdan in 2 sets. Het werd 6-7 en 3-6.

Greet Minnen (WTA-75) werd voor het toernooi in Cleveland opgevist als Lucky Loser nadat ze niet door de kwalificaties was geraakt. In de 1e ronde versloeg ze de Roemeense nummer 68 van de wereld Jacqueline Cristian in 2 sets, maar in de 2e ronde werd ze door een andere Roemeense de weg naar de kwartfinales versperd.



Ana Bogdan (WTA-103) mepte zich na 2 uur en 9 minuten voorbij onze landgenote in 2 sets. In de eerste set moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin trok Bogdan aan het langste eind met 3-7. In de tweede set volstond een break voor Bogdan om zich zo in 2 sets te plaatsen voor de kwartfinales.



Minnen kon dus geen revanche nemen op Bogdan. De Belgische verloor tijdens de kwalificaties voor dit toernooi ook al van de Roemeense.