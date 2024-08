Lucky loser Greet Minnen plaatst zich voor tweede ronde na tiebreak in Cleveland

Tennis in the Land

Goed begonnen, is half gewonnen? Greet Minnen heeft zich dinsdagavond nog geplaatst voor de tweede ronde van het WTA 250-toernooi in het Amerikaanse Cleveland. Onze landgenoot is er als Lucky Loser opgevist.

Greet Minnen versloeg in de eerste ronde de Roemeense Jaqueline Cristian (WTA 68) in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/5) na een kleine twee uur.

In de volgende ronde wacht voor onze landgenote het Canadese tweede reekshoofd Leylah Fernandez (WTA 24) of de Roemeense qualifier Ana Bogdan (WTA 103).

De 27-jarige Minnen sneuvelde in Ohio in de tweede en laatste voorronde (tegen Bogdan), maar werd als lucky loser opgevist voor de hoofdtabel.

Ze is de enige Belgische in Cleveland en stoomt zich klaar voor de US Open, waarvan de hoofdtabel volgende week van start gaat. Net als Elise Mertens (WTA 34) is Minnen meteen zeker van een plek in het hoofdtoernooi.