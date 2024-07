Novak Djokovic wint op Wimbledon zijn eerste match sinds zijn knieoperatie: "Voor een ander toernooi zou ik dit niet riskeren"

Met een grijze kniebrace heeft Novak Djokovic zijn intrede gemaakt op Wimbledon. De tennisster won zonder problemen van een Tsjechische kwalificatiespeler. Na 3 korte sets was de buit al binnen voor de 7-voudige winnaar in Londen.

Een maand na zijn opgave op Roland Garros staat Novak Djokovic (37) weer op het tennisterrein. Vandaag maakte hij zijn rentree op Wimbledon.

Na zijn meniscusoperatie verscheen Djokovic met een kniebrace op het heilige gras.

Een grote uitdaging werd zijn match in de eerste ronde niet. In minder dan twee uur had Djokovic de Tsjechische kwalificatiespeler Vit Kopriva verschalkt.