Elise Mertens klaart de klus en staat met Taiwanese dubbelpartner in de halve finales op Wimbledon

Elise Mertens en haar Taiwanese dubbelpartner Su-Wei Hsieh hebben vandaag hun kwartfinale op Wimbledon gewonnen. Het eerste reekshoofd versloeg vlot het Amerikaanse duo Coco Gauff/Jessica Pegula en staat in de halve finale op het heilige gras.

Op papier leek het een duel om naar uit te kijken. Beide duo's dubbelen al een hele tijd met elkaar en kennen elkaar goed.

De Amerikaanse speelster Coco Gauff is de nummer twee van de wereld in het enkelspel bij de vrouwen, ook haar dubbelpartner Jessica Pegula vertoeft in de top 5. Maar de dubbelervaring van Hsieh en Elise Mertens bleek toch een maatje te groot voor het Amerikaanse duo.

Mertens en de Taiwanese Hsieh begonnen al vanaf het eerste punt sterk aan de wedstrijd. Ze gingen meteen door de opslag van hun tegenstanders, maar werden meteen terug gebreakt.

De volgende games gingen gelijk op, tot Mertens en Hsieh het tempo opdreven en mede dankzij te veel Amerikaanse foutjes de eerste set binnenhaalden: 6-2.