Elise Mertens haalt kwartfinales na eerste driesetter

Elise Mertens blijft op koers om opnieuw de Wimbledon-finale te halen in het dubbelspel. In de derde ronde moest de nummer 1 van de wereld zich een eerste keer inspannen. Het Amerikaanse duo Kenin/Mattek-Sands dwong Mertens en haar Taiwanese partner Hsieh tot een driesetter.

In de kwartfinales krijgen Hsieh en Mertens opnieuw een stevige Amerikaanse uitdaging voorgeschoteld: Coco Gauff en Jessica Pegula. Zij gingen in hun achtste finale vlot voorbij het Italiaanse duo Sara Errani/Jasmine Paolini (6-2 en 6-4).

Elise Mertens is in Wimbledon op zoek naar een vierde finale op een rij. In 2021 won ze het grandslamtoernooi samen met Hsieh. De voorbije twee jaar - in 2022 met Zhang Shuai en in 2023 met Storm Hunter - was Mertens telkens verliezend finaliste.