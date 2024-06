Swiatek gunt Potapova geen enkel spelletje en staat na 40 minuten al in kwartfinale

Gehakt maken van je tegenstander, heet dat dan. Iga Swiatek is in de achtste finales op Roland Garros over Anastasia Potapova (WTA 41) gewalst. Beide sets duurden amper 20 minuten en eindigden telkens op een zware 6-0. In de kwartfinale wacht wellicht Marketa Vondrousova.