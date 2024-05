Herboren Naomi Osaka mist matchpunt, titelverdedigster Iga Swiatek ontsnapt in ware marathonmatch

Ze heeft er flink voor moeten zweten, maar Iga Swiatek heeft zich voorbij Naomi Osaka geworsteld. De Japanse leek herboren op het gravel van Roland Garros. Bij 5-3 in de derde set kreeg ze zelfs een matchpunt. Dat werkte de nummer 1 van de wereld alsnog weg in een felbevochten macht.

Met 1-6 gaf ze een duidelijk signaal dat het nog lang niet over was.

Maar zuchten zou de Poolse nog doen. Een herboren Osaka - ze nam een tijd afstand van het tennis door angstaanvallen en blessures - dwong Swiatek razendsnel op de knieën in set 2.

Al in de eerste set gaf Naomi Osaka - de nummer 134 van de wereld - de titelverdedigster niets cadeau. Na een klein uur tennissen sleepte ze een tiebreak uit de brand.

Over was het bijna voor de titelverdedigster.

Osaka liep ook in de derde set 2-5 uit. Een punt later kreeg ze zelfs een matchpunt, maar net dan liet Swiatek zien waarom ze de nummer 1 van de wereld was.

Ze veegde de matchbal van de tabellen en zette een straffe remonte in. Swiatek schakelde niet een, maar twee versnellingen hoger. Osaka liep achter de feiten aan en zou geen spel meer winnen: 7-5, game over.

Zo ontsnapt de Poolse aan een vroege uitschakeling na een marathonmatch van 3 uur. Osaka verlaat het toernooi na een enorme gemiste kans toch met opgeheven hoofd.