Opnieuw een cadeautje: Gillé en Vliegen gaan zonder te spelen naar kwartfinales dubbelspel in Roland Garros

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich maandag zonder te spelen gekwalificeerd voor de kwartfinales van het dubbelspel op Roland Garros. Hun tegenstanders in de derde ronde, de Fin Harry Heliovaara en de Brit Henry Patten, gaven forfait.

Heliovaara en Patten zijn al de tweede opponenten van Sander Gillé en Joran Vliegen die verstek laten gaan. In de eerste ronde gaven ook de Fransman Arthur Rinderknech en de Portugees Nuno Borges forfait voor hun partij tegen het Belgische Davis Cup-duo, toen door een blessure bij Rinderknech.

Ze werden in laatste instantie vervangen door de Venezolaan Luis David Martinez en de Tsjech Petr Nouza, die Gillé en Vliegen tot een driesetter (7-6 (8/6), 3-6 en 6-4) dwongen.

Zondag plaatsten de Limburgers zich voor de derde ronde dankzij een zege in twee sets (6-4 en 6-4) tegen de Australiër John Peers en de Rus Roman Safiullin.

In de kwartfinales nemen Gillé en Vliegen het op tegen het Indisch-Mexicaanse duo Sriram Balaji/Miguel Angel Reyes-Varela of het Indisch-Australische paar Rohan Bopanna/Matthew Ebden. Bopanna en Ebden vormen het tweede reekshoofd in Parijs.

In het gemengd dubbelspel kwalificeerde Vliegen zich zondag, aan de zijde van de Tsjechische Barbora Krejcikova, voor de tweede ronde. Gillé en de Russische Vera Zvonareva overleefden de openingsronde niet.

Gillé en Vliegen verrasten vorig jaar vriend en vijand met een plaats in de dubbelfinale op Roland Garros. Die werd verloren van de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek (6-3 en 6-1). In april wonnen Gillé en Vliegen nog hun eerste Masters 1.000-toernooi, in Monte Carlo.