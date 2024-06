Sander Gillé en Joran Vliegen meppen zich naar 1/8e finales op Roland Garros

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich zondag geplaatst voor de 1/8e finales van het dubbelspel op Roland Garros. De Belgen rekenden in de 2e ronde af met een Australisch-Russisch duo.

Sander Gillé en Joran Vliegen mochten zondag om 11 uur meteen aan de bak op Roland Garros. De Belgen, 10e reekshoofd in Parijs, forceerden al in het 1e spelletje een break en gaven die niet meer uit handen in set 1.

Het tweede bedrijf was gelijk opgaand tot aan het 10e game. In dat felbevochten spelletje gingen Gillé en Vliegen na 4 breakpunten door de opslag van hun tegenstanders, om de match daarna uit te serveren. Bij het 3e matchpunt was het raak voor de Belgen.

In de 1/8e finales nemen Gillé en Vliegen het op tegen de Fin Harri Heliovaara en de Brit Henry Patten. Onze landgenoten hebben in Parijs heel wat punten te verdedigen, want voroig jaar haalden ze er de finale.