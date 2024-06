Jacht op ontbrekende grandslamtitel eindigt al in 2e ronde voor dubbelspecialist Elise Mertens

Roland Garros blijft bij een droom voor Elise Mertens. Het topreekshoofd sneuvelde aan de zijde van de Taiwanese Su-Wei Hsieh al in de tweede ronde van het vrouwendubbel op het gravel in Parijs. Roland Garros is (en blijft) het ontbrekende grandslamtoernooi op het palmares van onze landgenote.