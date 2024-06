Nummer 4 Rybakina heeft geen genade met Elise Mertens in 3e ronde van Roland Garros: "Nu vol voor dubbelspel"

Elise Mertens heeft niet kunnen stunten in de derde ronde op Roland Garros. Onze landgenote verloor zaterdag in 2 sets van de nummer 4 van de wereld, de Kazakse Jelena Rybakina.

"Het zal geen gemakkelijke wedstrijd worden", besefte Elise Mertens al voor haar confrontatie met Jelena Rybakina in de 3e ronde op Roland Garros.

De Kazakse is de nummer 4 van de wereld en had ook de statistieken aan haar kant: van de 5 onderlinge duels met Elise Mertens had Rybakina er 4 gewonnen. Alleen in 2021, in Madrid, wist onze landgenote te winnen.

Mertens begon in Parijs niet onaardig tegen Rybakina. In de 1 set forceerde ze 2 breaks, maar telkens moest ze prompt een rebreak toestaan.

Bij 4-5 moest Mertens vervolgens serveren om in de wedstrijd te blijven en dat lukte niet: Rybakina gunde onze landgenote op haar eigen service geen enkel punt en stak met een nieuwe break set 1 op zak.

Met de setwinst op zak had Rybakina Mertens helemaal in de tang. In een autoritaire set was de Kazakse voortdurend baas en slaagde Mertens er niet meer in om haar opponente te bedreigen. Met 2 breaks in set 2 mepte Rybakina zich makkelijk naar de 1/8e finales. Haar eerste matchpunt was meteen raak.

Exit Mertens dus in het enkelspel, die haar pijlen nu volledig kan richten op het dubbeltoernooi, waarin ze aan de zijde van de Taiwanese Su-Wei Hsieh het 1e reekshoofd is.