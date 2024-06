Zizou Bergs charmeert opnieuw, maar zijn Roland Garros-rollercoaster eindigt in 3e ronde

Dimitrov: "Zizou staat hier niet toevallig"

Grigor Dimitrov (ATP 10) is vrijdag de tegenstander van Zizou Bergs in de derde ronde van Roland Garros. De 33-jarige Bulgaar, voormalig nummer drie van de wereld, rekende in zijn tweede ronde in drie sets (6-0, 6-3 en 6-4) af met de Hongaar Fabian Marozsan (ATP 43).



De ervaren Dimitrov is bezig aan een uitstekend seizoen. Hij won begin dit jaar het toernooi in Brisbane en was eind maart finalist in Miami. Toch is de Bulgaar op zijn hoede voor Bergs.



"Zizou boekt al een tijdje goede resultaten. Ik denk niet dat hij hier toevallig staat", aldus Dimitrov. "Dit is een derde ronde op een grandslamtoernooi. Ik ga de partij aanvatten zoals elke andere partij."



"Ik concentreer me niet zozeer op mijn tegenstander, maar vooral op mezelf. Ik wil mijn eigen spel verbeteren. Ik blijf verdergaan op dezelfde weg. Dat werkt op dit moment goed."