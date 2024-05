David Goffin moet na set aanklampen meerdere erkennen in nummer 4 van de wereld Alexander Zverev

David Goffin heeft geen tweede keer kunnen stunten op Roland Garros. In zijn tweede ronde kreeg onze landgenoot met Alexander Zverev een klepper voorgeschoteld. Dat schrikte een fris ogende Goffin niet af. Hij maakte het de nummer 4 van de wereld lastig tot de tiebreak in set 1, maar daarna moest de Belg zijn meerdere erkennen in de Duitser.