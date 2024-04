Twee op twee voor Ben Shelton: Amerikaans toptalent klopt titelverdediger Tiafoe in Houston

Ben Shelton zet zijn opmars naar de tennistop voorzichtig voort. Het Amerikaanse talent stond voor de tweede keer in zijn prille profcarrière in een ATP-finale en na Tokio schreef hij ook Houston op zijn naam. In de finale haalde Shelton het na een nagelbijter tegen zijn landgenoot en titelverdediger Frances Tiafoe.

Ben Shelton heeft zich zondag verzekerd van de titel op het ATP 250-toernooi in het Amerikaanse Houston.

De 21-jarige Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Frances Tiafoe, het derde reekshoofd en de titelverdediger in Houston, in drie spannende sets: 7-5, 4-6 en 6-3.

Shelton schakelde in de tweede ronde Zizou Bergs (ATP 111) uit.

Voor de jonge Amerikaan is het zijn tweede toernooizege, in zijn tweede ATP-finale. In oktober vorig jaar opende hij zijn erelijst met eindwinst in Tokio.

De 26-jarige Tiafoe blijft ook na zijn achtste finale steken op drie ATP-titels. Hij kaapte eerder de hoofdprijs weg in Delray Beach (2018) en Stuttgart (2023) en dus vorig jaar in Houston.