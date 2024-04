Zizou Bergs gaat strijdend ten onder tegen topreekshoofd Ben Shelton in Houston

Fayez Sarofim U.S. Men's Clay Court Championship

Zizou Bergs heeft niet kunnen stunten in de tweede ronde van het graveltoernooi van Houston in de VS. Onze landgenoot kon het Amerikaanse topreekshoofd Ben Shelton (ATP 17) een set afsnoepen, maar ging wel ten onder.

Met Ben Shelton trof Zizou Bergs woensdagnacht een van de rijzende sterren van het Amerikaanse tennis. De 21-jarige hardhitter is het nummer 17 van de wereld en stond vorig jaar nog in de halve finale van de US Open.

Maar Bergs, het nummer 129 van de wereld, was niet bepaalde geïntimideerd door Shelton. Op het gravel van Houston begon onze landgenoot sterk en pakte de openingsset met 6-3.



Shelton, die nog nooit de kwartfinale van een ATP-toernooi op gravel had gehaald, moest zijn niveau opkrikken en deed dat ook. De Amerikaan ging bij 4-3 door de opslag van Bergs, die daarna enkele kansen miste en de set verloor.

In de derde set gaf Bergs meteen zijn opslag uit handen, het was het begin van het einde. Shelton stoomde door en won ook de derde set met 6-3. Hij schaart zich zo bij de laatste acht in Houston.