Gillé en Vliegen behalen allereerste Masters 1.000-finale in Monte Carlo: "Prachtige beloning"

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op de Monte Carlo Masters. Het is de eerste keer dat ze de finale halen op een Masters 1.000-toernooi, het niveau net onder de grandslamtoernooien. "Dit was een van onze doelen", reageerde Gillé.

Gillé en Vliegen wonnen samen al 7 ATP-titels en waren 5 keer verliezend finalist. In Monte Carlo staan de Limburgers voor de eerste keer in de eindstrijd van een Masters 1.000. Vorig jaar speelden ze op Roland Garros hun eerste (en tot dusver enige) grandslamfinale.

De 33-jarige Gillé en de 30-jarige Vliegen nemen het zondag in de finale op tegen de Elsalvadoraan Marcelo Arevalo en de Kroaat Mate Pavic of de Braziliaan Marcelo Melo en de Duitser Alexander Zverev.

In de eerste set konden ze een break nog net op tijd rechtzetten met 7-5. In de tweede set was het 3e matchpunt raak: 6-4.

Werden ze bij hun eerste twee deelnames nog uitgeschakeld in de 1e ronde, dan staan Sander Gillé en Joran Vliegen nu in de finale van het dubbelspel op de Monte Carlo Masters.

"Het is formidabel. We speelden al vijf of zes keer tegen hen, maar konden nog nooit winnen. Ik ben heel blij dat het eindelijk gelukt is", zei Gillé.

"Het is super dat wij hen hier kunnen verslaan in de halve finale in Monte Carlo, op een van de mooiste banen van het circuit."



"We speelden solide en communiceerden heel goed op de belangrijke momenten. We gaven bijna niets weg. Dit is een prachtige beloning voor het geleverde werk. Een Masters 1.000-finale halen was een van onze doelen. Dit is een mooie stimulans en geeft vertrouwen."

"Ik denk dat we bijna op hetzelfde niveau spelen als toen we de finale op Roland Garros (in 2023) haalden", vervolgde Gillé.

"Wij hebben vertrouwen en we geloven dat we hier alle teams kunnen verslaan. Vorig jaar was het hetzelfde in Parijs. Wij voelen ons echt goed op gravel en dat zie je onmiddellijk op het terrein."